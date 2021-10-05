РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Свыше 117,6 тыс. жителей подмосковного Красногорска сделали прививки от коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава округа Алексей Спасский принял участие в совещании, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в формате ВКС с членами регионального правительства и главами муниципалитетов 4 октября.

Самым надежным способом обезопасить себя и близких от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Прививку от Covid-19 сделали более 117,6 тыс. красногорцев. Подстраховаться можно и от сезонного гриппа бесплатно по полису ОМС. В округе работают пункты вакцинации и мобильные выездные бригады. Оформить заявку можно в медучреждении либо в отделе содействия здравоохранению по телефону: 8(495)563-44-37.

Продолжается ремонт медучреждений. Работы идут на подстанции скорой помощи и в родильном доме. Начался процесс подготовки документов по ремонту второго этажа поликлиники в Петрово-Дальнем.

Спасский держит на особом контроле строительство детской областной больницы.

«У нас 2 новые поликлиники - Путилково и Изумрудные холмы. Сейчас они набирают обороты, потому что идет прикрепление населения, что облегчает ситуацию в уже действующих поликлиниках. Каждый понедельник мы встречаемся с главными врачами и обсуждаем усиление специалистов», - отметил Спасский.

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