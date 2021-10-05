РИАМО - 5 окт. За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi. Их организовали на улицах и в различных столичных заведениях, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на сегодняшний день в городе насчитывается свыше 21,5 тыс. точек доступа к городскому Wi-Fi.

«С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах», - сказала Сергунина.

Она объяснила, что беспроводной городской интернет удобен благодаря своей бесшовности. Другими словами, у москвичей есть возможность передвигаться по всему городу без повторной авторизации в сети.

Сергунина также отметила, что бесплатным Wi-Fi сейчас обладают более 600 столичных учреждений культуры. В частности, точки доступа есть в Московском драматическом театре «Модернъ», театре «Содружество актеров Таганки», библиотеках №29 и №75 имени А. С. Серафимовича и в других местах.

С этого года городская сеть Wi-Fi заработала во Дворце творчества детей и молодежи «Черкизовский», детской школе искусств «Родник», детской музыкальной школе №100. Беспроводное соединение с интернетом имеют 167 зданий, принадлежащих 33 вузам.

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