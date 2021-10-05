РИАМО - 5 окт. В Москве существует проблема недоступности для граждан улиц, проездов и переходов, которые перекрыты государственными учреждениями. Об этом в интервью РИАМО сообщил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Например, Арбитражный суд перекрыл ближайший проход к остановке трамвая или метро – надо обходить территорию суда вместо того, чтобы идти по прямой. Или на «Октябрьской» станции метро здания министерства внутренних дел и министерства юстиции закрывают прямой проход к Казанскому переулку. Комиссариатский переулок перекрыт зданием министерства обороны», - рассказал Шумский.

Он подчеркнул, что центр «Пробок.нет» в настоящее время занимается данной проблемой.

«По сути, система МВД, которая должна защищать, фактически отбирает у людей улицы и устраивает там парковку. Мы работаем над тем, чтобы сделать доступ свободным и вернуть город москвичам», - заключил эксперт.

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