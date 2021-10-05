РИАМО - 5 окт. Самые высокие зарплатные ожидания у москвичей без опыта работы оказались среди тех, кто собирается трудоустроиться в сфере продаж, IT и банках. Такие результаты показали эксперты сервиса «Работа.ру» и Сбербанка, сообщает РБК.

В исследовании приняли участие свыше 2,5 тыс. пользователей «Работа.ру». Их возраст от 20 до 35 лет. Большинство опрошенных – 82% – рассказали, что их опыт работы – меньше 3 лет, а у 8% опрошенных вообще нет стажа работы.

Москвичи без опыта продаж желают получать 64 тыс. рублей, ИТ-специалисты – 61 тыс. рублей, сотрудники банка – 45 тыс. рублей.

Но уже с годовым опытом продаж жители мегаполиса хотят получать до 82 тыс. руб. в месяц, ИТ-специалисты – 73 тыс. руб., банковские работники – 58 тыс. руб.

Через 3 года работы на первое место выходят специалисты в области строительства, которые хотят зарабатывать от 136 тыс. руб., ИТ-специалисты – 134 тыс. руб. в месяц, продажник – 123 тыс. рублей, сотрудники банка – 108 тыс. рублей.

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