РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Пробка протяженностью свыше 8 км образовалась на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске в сторону Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено от автоцентра Major до МКАД. На внешней стороне кольца также пробка до пересечения с Рублево-Успенским шоссе. По внутренней стороне движение свободно. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов.

На Волоколамском шоссе наблюдаются локальные пробки в обоих направлениях. Незначительно затруднено движение в сторону МКАД в районе Павшинской поймы – на карте участок от Спасской улицы обозначен желтым.

На Ильинском шоссе затруднено движение районе коттеджного поселка «Горки-6» в сторону центра. Также скорость потока снижена от кольца до Вокзальной улицы.

На Волоколамском шоссе в сторону Москвы также пробка на 4,5 км – от микрорайона Изумрудные холмы до усадьбы Знаменское-Губайлово.