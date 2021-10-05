РИАМО - 5 окт. Средства индивидуальной мобильности, в число которых входят самокаты, являются полноценным видом транспорта, поэтому нуждаются в создании собственной инфраструктуры. Об этом в интервью РИАМО сообщил руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Вот у нас есть проезжая часть, есть на дороге тротуар, значит, должна быть полоса для СИМ – на каждой улице, на каждом тротуаре с двух сторон. Тогда самокатчики будут ехать там, а не по тротуару, и проблема уйдет сама по себе. А пока к этим видам транспорта относятся как к развлечению», - сказал Шумский.

При этом эксперт указал на другую проблему - недостаток пространства для организации необходимой инфраструктуры.

«Есть другая проблема – если полосу делать за счет дороги, возмутятся водители, если за счет тротуаров – пешеходы. Поэтому пока Москва самостоятельно не придумает способ, другие регионы просто будут ждать решения, которое потом можно скопировать», - заключил Шумский.

За 7 месяцев текущего года в Москве зафиксировали 55 дорожных аварий с участием электросамокатов. Почти 80% этих ДТП произошли на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, либо при выезде из них.

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