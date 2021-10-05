РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт.Танцевальный коллектив родителей учащихся детской хореографической школы городского округа Люберцы «Калейдоскоп» отметил 20-летний юбилей. Об этом сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Этот уникальный коллектив состоит из родителей учеников хореографической школы, которые вдохновились успехами ребят и тоже стали постигать азы танцевального мастерства. Идея создания «Калейдоскопа» принадлежит Заслуженному работнику культуры РФ, Почетному гражданину города Люберцы, директору ДХШ Татьяне Тропиной. От всей души поздравляю руководителей ансамбля и всех участников с юбилеем! Успехов вам, новых ярких номеров, интересных проектов, заслуженных побед!» - сказал Ружицкий.

Ансамбль был создан в 2001 году, его возглавила Юлия Пронина. За 20 лет в репертуаре коллектива появилось около 30 танцев разных направлений. Сейчас его основу составляют народные танцы.

За время своего существования коллектив успешно участвовал во многих конкурсах в России и за рубежом, онлайн-фестивалях, марафонах, концертах.