РИАМО - 5 окт. По просьбам местных жителей в Москве восстановили фонтан во дворе дома на улице Бориса Галушкина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.



Кроме того, была благоустроена территория - оборудована спортивная и детская площадки, установили столы для пинг-понга и других настольных игр.



В ходе ремонта фонтана специалисты заменили инженерные сети и насосное оборудование, отремонтировали чашу и отреставрировали скульптурную композицию в форме двух медвежат.



Всего в 2021 году новый облик обрели около 4 тыс. дворов.