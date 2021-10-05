РИАМО - 5 окт. По просьбам местных жителей в Москве восстановили фонтан во дворе дома на улице Бориса Галушкина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Кроме того, была благоустроена территория - оборудована спортивная и детская площадки, установили столы для пинг-понга и других настольных игр.
В ходе ремонта фонтана специалисты заменили инженерные сети и насосное оборудование, отремонтировали чашу и отреставрировали скульптурную композицию в форме двух медвежат.
Всего в 2021 году новый облик обрели около 4 тыс. дворов.
РИАМО - 5 окт. По просьбам местных жителей в Москве восстановили фонтан во дворе дома на улице Бориса Галушкина, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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