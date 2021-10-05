РИАМО - 5 окт. Штрафы для автомобилистов должны зависеть от стоимости транспортного средства, в таком случае удастся повысить культуру вождения в России, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Я посмотрел машины, которые больше всего нарушают в Москве, – это Lamborghini. На один такой автомобиль приходится в среднем 10,5 штрафов. Но что их владельцам штрафы по 500 рублей – могут оплачивать сотнями. Возможно, раз вообще такая история идет, следует выдавать штрафы в зависимости от стоимости машины. То есть чем дороже автомобиль, тем больше штраф», - сказал Шумский.

Он отметил следующую тенденцию - количество произошедших за год ДТП падает, а количество нарушений ПДД растет.

«То есть нарушают больше, а аварий становится меньше. Получается, правила у нас такие, что ты нарушаешь, а ничего страшного не происходит. Может, какие-то вещи надо декриминализировать. Например, в Англии декриминализирован разворот через сплошную линию – это не считается нарушением, где удобно, там и развернулся. Поэтому надо двигаться в сторону отказа от дополнительных штрафов», - добавил Шумский.

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