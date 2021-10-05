РИАМО - 5 окт. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины 1980 года рождения и ее маленькой дочери при пожаре в жилом доме, расположенном в Сумском проезде, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Возгорание в квартире в Сумском проезде произошло в ночь на вторник. Жертвами пожара стали два человека. Также с признаками отравления продуктами горения госпитализированы девочка 2017 года рождения и пожилая женщина.

«Следствие рассматривает различные версии возгорания, в том числе неисправность электропроводки», - сказала Иванова.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.