РИАМО - 5 окт. Москва встает на путь реальной борьбы с автомобильным шумом и штрафы в размере 5 тыс. рублей будут хорошим началом этой борьбы, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Ранее на Чистых прудах началось тестирование комплексов с микрофонами, которые измеряют шум от автомобилей и мотоциклов. Нарушителям может грозить штраф в 5 тыс. рублей. Предполагается, что такие комплексы будут размещать в местах, где жители чаще всего жалуются на шум от транспорта.

«Эта тема существует десятилетия, и Госавтоинспекция всегда ее игнорировала. Но, видимо, мэру Москвы все-таки донесли, что пора этим заниматься», - сказал Шумский.

Он отметил, что впоследствии штрафы могут увеличиться, но для начала 5 тыс. рублей будет достаточно.

«Камера – хорошая история, а 5 тыс. – не много. Тем более, штраф будет не федеральным, а московским. Нет никаких проблем увеличить его хоть в десятки раз. Но для начала этого достаточно, чтобы просто привести в чувство тех, кто ревом мотора нарушает тишину», - заключил Шумский.

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