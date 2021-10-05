РИАМО - 5 окт. Высотные здания жилого комплекса на Летниковской улице в Даниловском районе украсит узор, похожий на пиксели. Москомархитектура согласовала строительство 3 корпусов ЖК, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фасады с витражным остеклением будут немного изгибаться с каждым следующим этажом. Это создаст динамичный образ волны, а благодаря ячеистой структуре создается узор из «пикселей». Благодаря ему у каждого из зданий комплекса появляется свой узнаваемый образ», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здания возведут на стилобате (общем цоколе), а на подземном этаже оборудуют автостоянку.

Проектом предусмотрено строительства детского сада в рамках второй очереди, территорию между корпусами планируется благоустроить и озеленить.