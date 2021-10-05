РИАМО - 5 окт. Цивилизованно бороться с ездой по обочине помогут только камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также серьезные штрафы, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

По его словам, обочечники есть везде, где существует проблема дорожных заторов. Обочечники, хотя и едут быстро, но затем вклиниваются в ряд и только усиливают пробку.

«Идея (борьбы с обочечниками - ред.) только одна – видеокамеры. Единственное, они не могут покрывать весь участок – через каждый километр их не поставишь. Это дорого», - сказал Шумский.

Он также привел пример Сочи, где на обочине ставят ограждения. Они не мешают съехать сломавшимся автомобилистам, но не позволяют долго ехать по обочине.

«Однако в такой ситуации могут пострадать спецслужбы, например, скорая помощь не сможет объехать пробку. Поэтому еще должна быть культура вождения и жесткое наказание. У нас за обочину штраф 1,5 тыс. рублей – не очень большой, даже если поймают. А со скидкой – 750 рублей», - отметил Шумский.

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