РИАМО - 5 окт. Рабочие закончили благоустройство территории у студенческого общежития МГУ, расположенного на пересечении улиц Большая Черемушкинская и Шверника, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Теперь у Дома аспиранта и стажера (ДАС) появилось современное пространство, где можно заниматься спортом.

Тут сделали площадку для воркаута и установили тренажеры для силовых тренировок, а еще здесь появилась зона со скамейками для отдыха. Также там привели в порядок асфальтобетонное покрытие и дополнительно озеленили территорию: высадили более 4 тыс. кустарников и около 70 деревьев, разбили цветники

Дом аспиранта и стажера (ДАС) – одно из крупнейших студенческих общежитий МГУ имени М. В. Ломоносова. Комплекс из двух V-образных жилых корпусов высотой в 17 этажей с соединяющим их центральным корпусом строился в 1965—1971 годах и первоначально задумывался как экспериментальный Дом нового быта.