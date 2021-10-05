РИАМО - 5 окт. В столице во вторник установлен новый рекорд атмосферного давления - 1021,4 мм рт. ст., сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас рекорды начались с воскресенья, очень высокое атмосферное давление в Москве. 5 октября оно составило 1021,4 мм рт. ст., побит рекорд 2017 года, когда оно составило 1017,5 мм рт. ст.», - сказала Позднякова.

Она добавила, что всю неделю в столице будет очень высокое давление.

Ранее терапевт Людмила Лапа сообщала, что гипертоникам и гипотоникам в период высокого атмосферного давления потребуется наблюдение лечащего врача. При этом гипертоники такое давление перенесут легче.