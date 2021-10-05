РИАМО - 5 окт. В лесополосе у дома №26а на Стрелковой улице в Можайском округе нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Место обнаружения снаряда взяли под охрану сотрудники полиции. В настоящее время ничто не угрожает жизни людей.

Сотрудники министерства обороны выполнят изъятие и уничтожение боеприпаса во вторник.

Ранее еще несколько снарядов времен Великой Отечественной Войны нашли в Луховицах, Богородском и Волоколамском округах.