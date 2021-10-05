РИАМО - 5 окт. Установка ограждений или высадка ряда деревьев между встречными полосами движения помогут сделать трассы в Москве более безопасными, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

По его словам, в Москве насчитывается как минимум несколько десятков опасных участков дорог, где нужны ограждения.

«Это Волгоградский и Ленинский проспекты. Случаи, когда на больших трассах возможен выезд на встречную полосу, рано или поздно заканчиваются авариями. Такая же история в прошлом году случилась с Ефремовым. Если бы там были ограждение или деревья, которые могли погасить удар, аварии бы не произошло. Мы писали обращение в Дептранс и нам ответили, что планируют поставить ограждения на Волгоградском и Ленинском проспектах», - отметил Шумский.

Также он рассказал, как повысить безопасность движения на Кутузовском проспекте, по которому ездят правительственные кортежи.

«У нас есть предложение – установить ограждение между направлениями движения таким образом, чтобы и справа, и слева от ограждения было две выделенные полосы. Сотрудники спецслужб могли бы использовать их для проезда правительственных кортежей», - сказал Шумский.

Однако в ФСО не поддержали такое решение, поскольку выступают против ограждений как таковых.

«Им нужно иметь возможность для разворота, и в случае опасности они не должны оказаться «в трубе», когда слева ограждение, и справа некуда съехать. С точки зрения безопасности (первых лиц – ред.), наверное, правы в ФСО. Но такая безопасность стоит порядка 15 человек в год, которые гибнут на Кутузовском проспекте», - считает автоэксперт.

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