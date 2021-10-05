РИАМО - 5 окт. Установка ограждений или высадка ряда деревьев между встречными полосами движения помогут сделать трассы в Москве более безопасными, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.
По его словам, в Москве насчитывается как минимум несколько десятков опасных участков дорог, где нужны ограждения.
Также он рассказал, как повысить безопасность движения на Кутузовском проспекте, по которому ездят правительственные кортежи.
«У нас есть предложение – установить ограждение между направлениями движения таким образом, чтобы и справа, и слева от ограждения было две выделенные полосы. Сотрудники спецслужб могли бы использовать их для проезда правительственных кортежей», - сказал Шумский.
Однако в ФСО не поддержали такое решение, поскольку выступают против ограждений как таковых.
«Им нужно иметь возможность для разворота, и в случае опасности они не должны оказаться «в трубе», когда слева ограждение, и справа некуда съехать. С точки зрения безопасности (первых лиц – ред.), наверное, правы в ФСО. Но такая безопасность стоит порядка 15 человек в год, которые гибнут на Кутузовском проспекте», - считает автоэксперт.
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