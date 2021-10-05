РИАМО - 5 окт. Систему льгот в сфере платной парковки в Москве необходимо изменить таким образом, чтобы она соответствовала принципу нуждаемости. Например, бесплатные парковочные часы можно выделять семьям и матерям-одиночкам с низким доходом, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.
По его словам, выделение разным категориям граждан бесплатных парковочных часов будет справедливым решением.
«В моем понимании это могут быть бесплатные парковочные часы, которые бы получало большее количество людей. В том числе матери-одиночки, у которых с экономической точки зрения тоже не очень хорошо, или люди с детьми-инвалидами, или с двумя детьми, но в плачевном положении», - уточнил эксперт.
Шумский предложил выдавать не просто льготу, а определенное количество бесплатных часов для парковки в месяц. Отслеживать их расходование можно было бы через приложение.
«Например, дали 40 часов – этого точно хватит, чтобы доехать до больницы или поликлиники и припарковаться. Другое дело, если ты бесплатно круглосуточно стоишь возле работы, и тебе это ничего не стоит. Ты фактически злоупотребляешь своим правом. С одной стороны, ты зарабатываешь деньги на ребенка, а с другой стороны, людям, у которых двое детей, тоже надо зарабатывать, но у них никакой льготы нет», - добавил эксперт.
Платную парковку на столичных улицах ввели в ноябре 2012 года в качестве эксперимента. После платное парковочное пространство в городе несколько раз расширялось. В число тех, кто имеет право на льготную парковку, входит один из родителей в многодетной семье.
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