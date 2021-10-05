РИАМО - 5 окт. Систему льгот в сфере платной парковки в Москве необходимо изменить таким образом, чтобы она соответствовала принципу нуждаемости. Например, бесплатные парковочные часы можно выделять семьям и матерям-одиночкам с низким доходом, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

«Я бы предложил какую-то новую систему льгот и компенсаций, потому что у нас фактически получает льготы не тот, кто нуждается, а тот, кто имеет определенный статус. Почему, например, многодетная семья, у которой нет проблем с денежными средствами, имеет такую льготу, а семья с двумя детьми такую льготу не имеет, хотя денег у них нет. Поэтому возможно сделать льготы более справедливыми, а не просто давать их без ограничений», - сказал Шумский.

По его словам, выделение разным категориям граждан бесплатных парковочных часов будет справедливым решением.

«В моем понимании это могут быть бесплатные парковочные часы, которые бы получало большее количество людей. В том числе матери-одиночки, у которых с экономической точки зрения тоже не очень хорошо, или люди с детьми-инвалидами, или с двумя детьми, но в плачевном положении», - уточнил эксперт.

Шумский предложил выдавать не просто льготу, а определенное количество бесплатных часов для парковки в месяц. Отслеживать их расходование можно было бы через приложение.

«Например, дали 40 часов – этого точно хватит, чтобы доехать до больницы или поликлиники и припарковаться. Другое дело, если ты бесплатно круглосуточно стоишь возле работы, и тебе это ничего не стоит. Ты фактически злоупотребляешь своим правом. С одной стороны, ты зарабатываешь деньги на ребенка, а с другой стороны, людям, у которых двое детей, тоже надо зарабатывать, но у них никакой льготы нет», - добавил эксперт.

Платную парковку на столичных улицах ввели в ноябре 2012 года в качестве эксперимента. После платное парковочное пространство в городе несколько раз расширялось. В число тех, кто имеет право на льготную парковку, входит один из родителей в многодетной семье.

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