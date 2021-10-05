РИАМО - 5 окт. Платную парковку в столичных дворах можно протестировать в спальных районах или в районах новой застройки, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Ранее он провел среди москвичей опрос о необходимости введения платных парковок во дворах жилых домов. По мнению эксперта, это позволит решить проблему с хаотичным паркованием машин во дворах. Мнения самих горожан разделились - нашлись как сторонники, так и противники данной идеи.

«Для начала можно провести эксперимент в спальных районах, например, в Чертанове или Бирюлеве. Или в районах с новой застройкой. В пределах Третьего транспортного кольца такие истории тоже можно придумать», - сказал Шумский.

Он отметил, что не раз встречался с жителями дворов и сталкивался с разными мнениями. Многие москвичи считают, что надо убрать машины из дворов, в основном такого мнения придерживаются пенсионеры и мамы с колясками.

«Вообще, концепция дворов без машин правильная. Сейчас современные дома строят так, чтобы автомобили не находились внутри двора, и он был безопасной зоной. Ребенок гуляет, и вы не смотрите за ним из окна, понимая, что он с машиной не пересечется и с ним все будет в порядке. Хочется двигаться вот к этому», - заключил Шумский.

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