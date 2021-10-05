РИАМО - 5 окт. С мая 2019 года в Москве необычные площадки для бракосочетания выбрали более 20 тыс. пар. А количество мест для проведения церемоний с момента запуска проекта «Новые адреса счастья» увеличилось в 2 раза, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С момента открытия проекта в мае 2019 года более 20 тысяч пар выбрали такой формат для бракосочетания. Это 10% от общего количества браков», - сказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Она отметила, что у москвичей пользуются популярностью исторические особняки, усадьбы, планетарий, «Москвариум» и другие площадки. Кроме того, пары смогли заключить брак в воздухе и под землей.

Сегодня сыграть свадьбу можно не только в отделе ЗАГС или Дворце бракосочетания, но и на одной из более чем 35 выездных площадок.

Самым популярным местом с 2019 года остается особняк «Роял». В 2021 году там поженились более 1300 пар. На втором месте - особняк Спиридонова, там поженились свыше 1280 пар. На третьем - особняк на Волхонке, где прошло более 1220 торжественных церемоний.