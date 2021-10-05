РИАМО - 5 окт. Создание платной парковки в московских дворах позволит бороться с хаотичным паркованием машин, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Ранее Шумский провел среди москвичей опрос о необходимости введения во дворах жилых домов платных парковок. Инициатива вызвала жаркие споры.

«Действительно, много людей с криками доказывали, что это неправильная инициатива и этого делать нельзя. Но эти же люди признают, что проблема парковки и хаоса во дворах есть, просто еще нет решения. А мы его предлагаем. Может быть, непопулярное, но как минимум подходящее для обсуждения», - сказал Шумский.

По его словам, сейчас в столичных дворах царит абсолютный хаос, а платная парковка позволит навести порядок.

«Платная парковка, возможно, стала бы той системой, которая элементарно помогла бы убрать машины с тротуаров и детских площадок. То же самое было на дорогах до тех пор, пока не ввели платную парковку. Но потом навели порядок, и в конечном счете люди говорят: «Спасибо, стало лучше», - отметил эксперт.

По его словам, собранные за парковку во дворах деньги должны поступать на счет дома, а не перечисляться в городской бюджет, и жители сами будут определять, на что тратить эти средства.

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