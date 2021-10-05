РИАМО - 5 окт. Инвестиции в редевелопмент бывшей промышленной зоны «Сити-Север» площадью 4,6 га в Пресненском районе Москвы составят не менее 130 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Под комплексное развитие по проекту «Индустриальные кварталы» попадет участок бывшей промзоны общей площадью почти 4,6 га. В реализацию проекта инвестор планирует вложить около 130 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект - 5,4 миллиарда рублей в год. После редевелопмента территории здесь появится около 11 тысяч рабочих мест», — рассказал заместитель мэра.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на улице Антонова-Овсеенко планируется возвести 580 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения.