РИАМО - 5 окт. Москва присоединилась к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», в столице он будет реализован в статусе федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Участниками проекта в ближайшие три года смогут стать более 550 предприятий города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«К 2024 году проект охватит 563 предприятия столицы, которым будет оказана помощь в настройке производственного процесса и обучении сотрудников по методике «бережливого производства». Эти мероприятия позволят создать на предприятии условия для повышения производительности труда и эффективности производства, будут способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции», - подчеркнул заммэра.