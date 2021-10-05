РИАМО - 5 окт. Пользователи во вторник могут скачать новую версию операционной системы Windows 11 от Microsoft, сообщает Газета.ru.

В Microsoft подчеркнули, что недавно купленные устройства с Windows 10 будут обновляться уже во вторник.

Другие пользователи, у которых более старые версии операционных систем, смогут обновиться до новой версии постепенно. Для этого их устройство должно соответствовать минимальным требованиям.

В компании подчеркнули, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине следующего года.

Windows — группа семейств коммерческих операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса. MS-DOS — является прародителем Windows. Изначально, Windows был лишь графическим интерфейсом для MS-DOS.