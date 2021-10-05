РИАМО - 5 окт. Попавшие в ДТП водители могут уберечь себя от гибели во вторичной аварии, сразу съехав на обочину, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

«В случае аварии, тем более на скоростной трассе, лучше сразу съехать на обочину. Но надо понимать, почему люди остаются, – им грозит ответственность в виде лишения прав до полутора лет либо арест до 15 суток. Сейчас сажают редко, хотя права отбирают. Но лучше лишиться прав, чем жизни – никакой экономический ущерб не стоит того, чтобы стоять на дороге на проезжей части», - сказал Шумский.

Он добавил, что жертвами вторичных аварий иногда становятся инспекторы ГИБДД, которые приезжают на оформление ДТП.

«Что с этим делать? Просто переписать правила дорожного движения так, чтобы участники в случае аварии сразу съезжали с проезжей части. А как выплачивать деньги – это вопрос уже третий. Страховые компании должны сами придумать эффективный механизм. Самое главное – спасти жизни. Надо четко понимать, что жизнь важнее страховки», - заключил Шумский.

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