РИАМО - 5 окт. Москва, как и другие регионы России, столкнулась с проблемой вторичных аварий на дорогах, когда люди остаются на месте ДТП и попадают под колеса других автомобилей. Данная проблема нуждается в признании и решении, сообщил в интервью РИАМО руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

По его словам, отсутствует официальная статистика гибели людей во вторичных авариях, более того, такой категории не существует вовсе. Обычно водители или пассажиры, которые становятся жертвами вторичных ДТП, попадают в категорию пешеходов.

«К сожалению, никто не понимает реальный масштаб проблемы, а он действительно серьезный. По нашим подсчетам, каждый десятый погибает на дороге в Москве, пока оформляет аварию. Недавно на проспекте Мира был один погибший и один пострадавший, а в аварии на МКАД – один погибший и пять пострадавших», - сказал Шумский.

Он отметил, что власти пока даже не признают проблему вторичных аварий. Хотя, помимо вопросов безопасности, здесь присутствует вопрос экономической целесообразности.

«Люди оформляют аварии на проезжей части. Например, столкнулись бамперами и стоят выясняют, чья страховая компания кому заплатит. Ущерба всего лишь на 20 тысяч, а в это время сзади в пробке стоят сотни людей. Они пары топлива сжигают, у них износ автомобиля, кто-то опаздывает на работу или на самолет – это время стоит несравненно больше», - заключил Шумский.

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