РИАМО - 5 окт. На биологическую станцию МГУ в подмосковном Звенигороде доставили 5-метровый череп гигантского кашалота. Перевозку артефакта из Владивостока осуществила транспортная компания «ПЭК». Череп преодолел 9 тыс. км по автодорогам России, сообщили в пресс-службе компании.

Артефакт был обнаружен в 2019 году на одном из островов Курильской гряды. Он войдет в состав экспозиции зоологического музея МГУ. Такого экспоната нет ни в одном музее столицы.

Длина черепа составляет 5 м, ширина – 2 м, высота 1,5 м, а вес – 1,2 т. Ученые считают, что он мог принадлежать самцу, длина особи достигала 20 м – практически предельный размер для этого вида.

Близкие по размерам черепа кашалотов в России есть только в коллекциях Зоологического музея в Санкт-Петербурге и Музея мирового океана в Калининграде.

Артефакт доставленный в Москву отлично сохранился, несмотря на то, что находился в прибойной зоне. Хотя череп нашли два года назад, извлечь его и отправить на материк было проблематично. Мешала сначала погода, потом пандемия.

К эвакуации экспоната подключили вертолет Минобороны РФ, так его перенесли на поисково-спасательный корабль «Алагез», который 8 сентября доставил череп в порт Владивостока. С корабля его перенесли на фуру «ПЭК». На биостанцию в Звенигороде артефакт добирался 17 дней.

«Череп кашалота — это крупногабаритный, тяжеловесный и хрупкий груз. ПЭК столкнулся с задачей по перевозке столь гигантского артефакта впервые, хотя в прошлом году нам довелось перевозить бивни мамонта весом 800 кг, возраст которых превышал 9 тыс. лет», - рассказал директор филиала «ПЭК» во Владивостоке Николай Текутьев.

Теперь специалистам биостанции МГУ предстоит подготовить экспонат к демонстрации – очистить, отбелить и отреставрировать.

«Общими усилиями научная коллекция Зоологического музея МГУ пополнена уникальным экспонатом. Уверен, этот опыт будет востребован в будущем. А впечатляющий объект, доставленный нашими общими усилиями в Москву, привлечет в музей посетителей», - отметил заместитель начальника экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда» по научной работе Антон Юрманов.