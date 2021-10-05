РИАМО - 5 окт. Плановую проверку готовности систем оповещения населения проведут в столице 6 октября. Сирены запустят в 10:40, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Утром во вторник будут запущены электросирены и громкоговорители с сигналом «Внимание всем!». Потом информация появится в эфире теле- и радиоканалов.

Такие проверки нужны, чтобы отработать своевременное информирование жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Москвичей при звуках сирен попросили сохранять спокойствие.

В мегаполисе действует региональная система оповещения населения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации для информирования горожан могут быть задействованы радиоточки, теле- и радиоканалы, инфраструктура операторов связи и терминальные комплексы ОКСИОН.