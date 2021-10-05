РИАМО - 5 окт. Данные об обращениях детей к медработникам в школах и детских садах теперь хранятся в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Данные смогут увидеть родители и врачи поликлиник, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Медработникам в школах и детских садах доступна электронная медкарта со всей актуальной информацией о ребенке и система «ЕМИАС.Школа», в которой медик может вести протокол осмотра и открывать необходимые направления», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В настоящее время в электронный формат уже переведены медкарты для образовательных учреждений по форме 026/у.

В цифровой формат также в скором времени будет переведен и процесс протоколирования результатов осмотра детей в городских образовательных учреждениях на чесотку и педикулез.

Столичный врач рассказал, как ЕМИАС помогает качественнее лечить пациентов>>