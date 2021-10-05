РИАМО - 5 окт. Тигр по кличке Степан поселился в Московском зоопарке, его забрали у контрабандистов и отправили в реабилитационный центр, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московский зоопарк старается заботиться о диких животных, которые были изъяты из естественной среды обитания и уже не смогут выжить на воле, поэтому мы решили приютить тигра сначала в своем филиале под Великим Устюгом, а потом перевезти в Москву», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что зоологи провели генетическое исследование и выяснили, что Степан — гибрид амурского и суматранского тигров.

Увидеть хищника можно в экспозиции «Остров зверей» на новой территории зоосада. Он живет по соседству с гималайским медведем.