РИАМО - 5 окт. В поле у поселка Каданок городского округа Луховицы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация об обнаружении боеприпаса поступила 4 октября в 13:20.

В настоящее время угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. У объекта выставлена охрана.

По данным спасателей, группа проведения взрывотехнических работ выполнит изъятие и уничтожение боеприпаса 6 октября.