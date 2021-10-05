РИАМО - 5 окт. Столкновение шести автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца утром во вторник, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла на пересечении со Звенигородским шоссе. На месте работают оперативные службы. Движение свободно по 1 полосе из 4.

Загруженность столичных дорог составляет сейчас 4 балла из 10. Затруднено движение на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Звенигородском и Ленинградском шоссе, а также на Мичуринском проспекте.