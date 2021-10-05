РИАМО - 5 окт. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в лесополосе у Генеральского озера возле садового некоммерческого товарищества «Зарница» в городском округе Красногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Место обнаружения снаряда взяла под охрану полиция. В настоящее время жизни людей ничего не угрожает.

Изъять и уничтожить боеприпас планируют во вторник. Ликвидацию произведут силами Минобороны.

Ранее еще один снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Еремино округа Мытищи.