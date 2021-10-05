РИАМО - 5 окт. Три случая бешенства среди животных зафиксировали в столице с начала 2021 года, в 2020 году таких случаев было 11, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета ветеринарии города Москвы.

«В городе бешенство выявляют в основном у кошек, лисиц и собак. Дикие животные являются вирусоносителями. Домашние животные заражаются бешенством в том случае, если их хозяева пренебрегли мерами профилактики – не сделали вакцинацию своим питомцам», - отметили в пресс-службе.

Вакцинацию животных против бешенства необходимо проводить ежегодно. Специалисты государственной ветеринарной службы осуществляют необходимые выезды ежедневно.

«Вакцина в виде приманки с капсулой предназначена для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Но если такую вакцину съест собака, никакого вреда для ее здоровья не будет», - заключили в пресс-службе.

Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, которое всегда заканчивается смертью.