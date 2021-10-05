РИАМО - 5 окт. Многочасовой сбой произошел в работе сети Facebook вечером 4 октября из-за изменений конфигураций магистральных маршрутизаторов, сообщает RT.

В компании отметили, что сбой в сетевом трафике «оказал каскадное воздействие на способ связи центров обработки данных, что привело к тому, что службы Facebook перестали работать».

Крупный сбой в работе соцсети произошел вечером 4 октября. Также не работали приложения Instagram и WhatsApp.

Сбой зафиксировали пользователи из России и многих других стран. Соцсети не работали больше 5 часов.