РИАМО - 5 окт. В столице приступили к внеплановой проверке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Ее проведут в дополнение к регулярной для обеспечения безопасности при использовании газа, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Во время обходов особое внимание специалисты уделят оценке состояния внутридомового газопровода и газовых приборов, которые располагаются в квартирах. Жителям домов рассказывают о технике безопасности и выдаются памятки по правильному обращению с газом в быту.

Все выявленные в ходе мониторинга незначительные нарушения оперативно устраняются. Если будут обнаружены отклонения, несущие угрозу безопасности, оборудование отключат и составят акт.

Дата и время визита мастеров на конкретные объекты размещена на сайте АО «Мосгаз», также уточнить информацию можно у чат-бота в Telegram.

О визите специалистов жильцов дома оповещают с помощь объявлений, размещенных на стендах в подъездах.

Жителей столицы просят отнестись к ситуации с пониманием и дать доступ мастерам к газовому оборудованию в квартирах.

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