РИАМО - 5 окт. Во вторник в Москве и области сохранится высокое атмосферное давление, ожидается до плюс 13 градусов и без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов, по области плюс 8-13. Атмосферное давление достигнет 767 мм рт. ст., а влажность воздуха составит порядка 60%.

По данным синоптиков, в такую погоду метеочувствительным людям рекомендуют избегать повышенных физических нагрузок и соблюдать рекомендации лечащего врача.

В среду и четверг также ожидается малооблачная погода без осадков.

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