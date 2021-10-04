РИАМО - 4 окт. Подавляющее большинство опрошенных в соцсетях россиян считают себя зависимыми от погоды и лишь 2% респондентов заявили, что они не страдают от метеозависимости, сообщает kp.ru.

Опрос провели в связи с приходом в Центральную Россию бабьего лета. Свое мнение высказали 3,5 тыс. человек.

Так, 98% респондентов считают себя зависимыми от погоды. 59,6% подчеркнули, что чем лучше погода за окном, тем лучше они себя чувствуют. 9,4% опрошенных уверяют, что погода не всегда действует на них.

28,9% респондентов признали влияние погоды на собственное настроение, но радует их вовсе не золотая осень, а тучи и дожди. Почти треть россиян ценят такую погоду за особую атмосферность.

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