РИАМО - 4 окт. Представители «ВКонтакте» опровергли информацию о сбоях в работе социальной сети, сообщает РИА Новости.

«Все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают - сбоев или других проблем нет», - сказали в пресс-службе компании.

Жалобы на работу соцсети появились на сайте Downdetector.ru. Так, некоторые пользователи недовольны работой приложения и веб-сайта «ВКонтакте», а также испытывают трудности с подключением к серверу.

Ранее в понедельник произошли массовые сбои в работе соцсети Instagram, мессенджеров Telegram и WhatsApp, «Ростелекома» и «большой четверки» российских мобильных операторов - МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.