РИАМО - 4 окт. Исполнительный директор Союза отцов Юрий Соленов считает, что все мероприятия в честь нового праздника пап должны быть семейными, сообщает Газета.ru.

Указ о назначении Дня отца ранее подписал президент России Владимир Путин. Праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

«Естественно, будет празднование, будут мероприятия, от этого никуда не уйдешь, просто это все должно быть сбалансировано так, чтобы не оторвать отцов от своих семей и от своих детей, чтобы, наоборот, сделать акцент на том, чтобы эти мероприятия были семейными, чтобы отцы вместе со своими супругами и детками участвовали в этих мероприятиях и проводили качественно время со своими домашними», — сказал Соленов.

По его мнению, в честь Дня отца в школах можно проводить спортивные и культурные мероприятия, на которых семьи бы знакомились друг с другом, а родители общались с педагогами.