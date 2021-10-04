РИАМО - 4 окт. Защита основателя и генерального директора ИТ-компании Group-IB Ильи Сачкова подала апелляционную жалобу на его арест, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сачкова подозревают в государственной измене. Материалы уголовного дела в отношении него следствие не разглашает.

Ранее в столичном офисе компании Group-IB прошли обыски. Позже Сачков был заключен под стражу на 2 месяца. Он не признает себя виновным и отрицает сотрудничество с иностранными спецслужбами.

Компания Group-IB была основана в 2003 году Ильей Сачковым и Дмитрием Волковым. Она занимается разработкой решений для предотвращения кибератак и борьбы с онлайн-мошенничеством.