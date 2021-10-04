РИАМО - 4 окт. Пользователи столкнулись со сбоями в работе крупнейших российских операторов мобильной связи МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.ru.

Клиенты жалуются на работу мобильного интернета, отсутствие сигнала и сообщают о плохом функционировании электронной почты и телефона.

Также наблюдаются проблемы у «Ростелекома». Самая распространенная связана с работой стационарного интернета.

Ранее в понедельник произошли массовые сбои в работе соцсети Instagram, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp.

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