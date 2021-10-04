РИАМО - 5 окт. Учреждение Дня отца - закономерное и долгожданное решение, позволяющее укрепить авторитет папы в российских семьях. Также это повод задуматься о роли отца в формировании личности детей. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Указ о назначении Дня отца ранее подписал президент России Владимир Путин. Праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. День матери празднуют в РФ в третье воскресенье ноября.

«Я считаю, что еще один семейный праздник - это хорошо. Многие из нас могут по году не видеть родителей, ведь мы живем в огромной стране с гигантскими расстояниями. Новый праздник поощряет общение с отцом, о важной роли которого в воспитании детей нужно говорить чаще», - сказала Панова.

Считается, что дети привязаны больше к матери, нежели к отцу, однако эксперт назвала это заблуждением.

«На самом деле для гармоничного развития и хорошего самочувствия ребенка важны оба родителя. Недаром многие люди, у которых выявляется психическое неблагополучие, происходят из семей, где отец по различным причинам отсутствует в жизни ребенка. Присутствие заботливого отца - залог душевного здоровья», - добавила психотерапевт.

По словам Пановой, от негативного влияния безотцовщины страдают не только молодые люди, но и девушки.

«В отсутствие положительного примера юноши склонны попадать в дурные компании или могут страдать от излишней инфантильности. Для девушек безотцовщина еще коварнее - нередко они сами становятся матерями-одиночками или жертвами домашнего насилия», - отметила Панова.

Дети, у которых нет папы, в День отца могут поздравить своего дедушку, дядю, учителя или другого авторитетного для них мужчину.

«Важно отмечать новый праздник, не обижая и не дискриминируя таких детей», - заключила эксперт.