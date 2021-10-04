РИАМО - 4 окт. На 52-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись 8 транспортных средств, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Предполагаемый виновник аварии заявил, что у него отказали тормоза, из-за чего он столкнулся с попутно двигающимися автомобилями.

Сотрудники ДПС уже оформляют аварию. Также на место происшествия вызван инспектор технического надзора ГИБДД с целью проверки исправности тормозной системы автомобиля водителя, который произвел столкновение.