РИАМО - 4 окт. Всероссийская церемония награждения конкурса «Лучший в сфере туризма» пройдет 5 октября, Московская область в третий раз входит в тройку призеров, дважды — в номинации «Лучший экскурсовод (гид)», сообщает пресс-служба комитета по туризму региона.

Победителей наградят в рамках официального открытия XXIV Международного выставочного проекта PIR Expo 2021.

Всероссийский конкурс проводят каждый год. Его цель — повышение качества обслуживания в туристской индустрии и престижности туристских профессий, востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда, привлечение квалифицированных специалистов в индустрию туризма.

Конкурс проводится ежегодно в 2 этапа: на уровне субъектов РФ, а также отраслевых объединений в сфере туризма и на федеральном уровне.

Подмосковье признается одним из лучших уже в третий раз. В 2015 году третье место на федеральном уровне занял экскурсовод музея-заповедника «Дмитровский кремль» Роман Сунгуров, в 2019 году – экскурсовод из Серпухова Людмила Зобкова, в 2021 году призером в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» становится заместитель генерального директора по развитию ООО «Уездный город» Глеб Шибаев.

Победители и призеры федерального этапа конкурса по номинациям получают дипломы, сувениры, также им выплачивается денежное поощрение в размере 60 тыс. рублей за третье место, 80 тыс. рублей — за второе место, 100 тыс. рублей — за первое место.

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