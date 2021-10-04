РИАМО - 4 окт. Более 70 зверей и птиц прошли реабилитацию в столичном Центре передержки диких животных в текущем году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

За 9 месяцев в центр поступили 112 животных. Из этого числа свыше 50 диких зверей и птиц вернулись в природу, а 18 экзотических животных передали в зоопарки.

В настоящий момент в центре реабилитации живет свыше 500 подопечных. Они проходят полное обследование и реабилитацию. После этих процедур некоторых из них выпускают в естественную среду обитания, а других отправляют в зоопарки. Причем для ряда зверей домом становится сам центр.

Об обнаружении безнадзорных животных или о фактах жестокого обращения горожане могут сообщить на горячую линию по телефону: +7 (495) 777-77-77.