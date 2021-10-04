РИАМО - 4 окт. На платформе Московского инновационного кластера собрали удобные сервисы для предпринимателей, которые создают инновации и ищут новые идеи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Со своей стороны помогаем субсидиями и грантами, предоставляем площадки для испытания инновационных разработок. Если вам есть что предложить или нужна помощь - присоединяйтесь. В Московском инновационном кластере уже больше 30 тыс. компаний из 80 регионов страны», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

В частности, представители малого бизнеса смогут узнать на этой платформе о мерах поддержки, арендовать офис и лабораторию для тестирования продукта.

А те, кто занимается стартапами, смогут найти партнеров и инвесторов для реализации своих проектов.

В то же время для корпораций появилась возможность подобрать перспективную технологию для внедрения в производство и вывода на российский и международный рынки.