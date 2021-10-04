РИАМО - 4 окт. Пока в России не ожидается снижение цен на шины, они могут подешеветь только в том случае, если спрос окажется очень низким, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«В этом случае цены могут немного просесть, но ближе к спаду спроса – где-то в ноябре», – сказал Кадаков в эфире радио Sputnik.

Ранее СМИ сообщили, что цены на зимние автомобильные шины в России выросли на 25% еще до начала сезона замены. Ценовая политика на этот товар формируется с августа.

«Она может меняться в осенние месяцы в зависимости от конъюнктуры, от спроса, но все-таки она выстраивается гораздо раньше», – подчеркнул Кадаков.

По его словам, рост цены на шины – характерная картина последних 1,5 лет.