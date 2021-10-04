РИАМО - 4 окт. Автобусы «Мострансавто» доставили в оздоровительные лагеря Московской области около 500 детей и подростков, а также их сопровождающих, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На отдых отправились школьники из различных городов Подмосковья, в том числе из Солнечногорска, Можайска, Ивантеевки, Подольска, Люберец.

На автобусах, оборудованных сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами, на время массовых перевозок школьников в соответствии с государственными стандартами устанавливали желтые проблесковые маячки.

Перед выпуском транспортных средств на линию специалисты служб технического контроля проверяют системы, влияющие на безопасность и комфорт перевозок.

С водителями проводится дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.