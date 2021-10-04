РИАМО - 4 окт. Более 70 населенных пунктов Московской области посетят мобильные офисы социальной газификации по 10 октября, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал, что задачу максимально информировать население о том, как бесплатно подвести газ к своему участку по президентскому проекту социальной газификации, поставил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Специалисты «Мособлгаза» готовы приехать в любой населенный пункт Подмосковья и проконсультировать жителей по всем деталям участия в этом важном и полезном проекте», — сказал Самарин.

Автомобили на этой неделе приедут в Воскресенск, Егорьевск, Мытищи, Солнечногорск, Орехово-Зуевский, Одинцовский округа. Конкретные даты будут опубликованы на сайте «Мособлгаза».

Всего по региону курсируют 12 мобильных офисов, которые работают по принципу многофункциональных центров. Здесь можно заключить комплексный договор на соцгазификацию, а также заказать другие услуги.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>